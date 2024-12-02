На Западе прекрасно поняли сигнал Путина, посланный "Орешником"

Западные страны расшифровали сигнал Владимира Путина, посланный испытанием "Орешника". Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" рассказала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

"Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года", — сказала она.

По словам спикера, сигнал Путина поняли и приняли не только команда Джо Байдена, но и команда вновь избранного президента США Дональда Трампа.

Россия применила новейшую ракетную систему "Орешник" 21 ноября. Ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске.

Ранее издание The National Interest сообщало, что Россия "показала зубы" запуском "Орешника". Таким образом Москва показала, что у нее есть ранее не известное миру оружие, и она готова его применить.

О принципе работы ракетного комплекса "Орешник" рассказал Владимир Путин. По его словам, всё, что находится в эпицентре взрыва превращается в пыль.

"Всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль. Ракета поражает даже высоко защищённые и расположенные на большой глубине объекты", — отметил президент.