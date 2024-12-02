Число погибших в соццентре в Алтайском крае увеличилось до шести

Число скончавшихся постояльцев соццентра в Алтайском крае выросло до шести. Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, один человек умер минувшей ночью в больнице.

Уточняется, что в стационарах находятся 24 человека. Четверо из них – в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, предварительная причина смерти постояльцев — отравление. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев. Чем отравились люди — пока неизвестно.

Социальный центр принадлежит региональной общественной организации "Рубикон", которая оказывает услуги по социальной адаптации бывших осужденных. Главу учреждения Алика Гельфенбайна заключили под стражу на два месяца. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.