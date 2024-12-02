ХК "Автомобилист" подписал канадского защитника с гражданством Казахстана

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил о заключении контракта с 31-летним праворуким защитником Дарреном Дицем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, соглашение с канадским хоккеистом подписано до конца нынешнего сезона. В Екатеринбурге Даррен будет играть под 44-м номером. Ранее в КХЛ игрок выступал за "Барыс" и ЦСКА.

Начало нынешнего сезона Диц провел в омском "Авангарде", в составе которого набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах. Всего на его счету в КХЛ 446 матчей и 233 (88+145) очка.

Стоит отметить, что Даррен Диц также имеет гражданство Казахстана, он неоднократно выступал за сборную этой страны на чемпионатах мира и других международных турнирах. В КХЛ новый защитник "Автомобилиста" не считается легионером.