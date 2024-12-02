Оператор "Дружбы" не исключил диверсию как причину повреждения нефтепровода

В Польше - в районе Пнево Великопольского воеводства - произошла утечка из нефтепровода "Дружба". Об этом сообщила Государственная пожарная служба республики.

Угрозы возгорания или взрыва нет. Одна из насосных станций отключена.

Оператор нефтепровода PERN рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, в том числе и диверсию, сообщает РИА Новости.

Участок, на котором произошла утечка, используется для соединения сырьевой базы PERN под Плоцком и двух НПЗ в Германии. Речь идет о северной ветке «Дружбы», по которой с февраля 2023 года идет прокачка казахстанской нефти, пишет РБК.

В марте сообщалось, что власти Казахстана начали переговоры с немецкими компаниями по поводу увеличения поставок в Германию нефти по нефтепроводу "Дружба". Речь идет о росте до 2 млн тонн.