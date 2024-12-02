В Югре водитель легковушки протаранил "КамАЗ". Погибли два человека
В Югре два человека погибли в ДТП на 69 километре трассы Ханты-Мансийск - Горноправдинск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Трагедия произошла накануне вечером. 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ" по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом", которым управлял 45-летний водитель.
В ДТП погибли водитель легковушки, 20-летняя пассажирка. 29-летний пассажир получил травмы.