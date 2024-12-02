Кофе в России подорожает в следующем году на 25%

Кофе в России подорожает в следующем году на 25%.

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Как рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, это связано с плохим урожаем в Бразилии и Вьетнаме.

"В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20-25 процентов", — сказал он.

Плохой урожай у главного поставщика кофе - Бразилии - связан с засухой. С апреля там уровень осадков остается значительно ниже среднего. С погодой связаны и проблемы во Вьетнаме – там были тайфуны и также редкие дожди.

Также повышение цен связано со снижением курса рубля к доллару.

Ранее мы писали, что продукты для Нового года подорожали на 11,4% за год. Как выяснила Ассоциация крупнейших производителей "Руспродсоюз", в сумме гражданам понадобится как минимум 8,1 тыс. руб. Этого хватит на ингредиенты для традиционных салатов.