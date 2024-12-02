Бастрыкин взял на контроль расследование избиения екатеринбуржца мигрантами в автобусе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о происшествии с участием мигрантов в Екатеринбурге и взял на контроль ход расследования.

Как сообщает информационный центр СК России, инцидент произошел в столице Урала в ноябре текущего года. В салоне автобуса мигранты избили местного жителя, высказав угрозы и оскорбления в адрес водителя и других пассажиров. После этого приезжие скрылись.

Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Также глава федерального ведомства потребовал доклад об уже установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, что ранее Бастрыкин высказывался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в РФ.