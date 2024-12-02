15 БПЛА сбили прошедшей ночью над регионами России

15 беспилотных летательных аппаратов сбили прошедшей ночью над регионами России. Их сбили над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом.

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Как сообщает Министерство обороны в Telegram-канале, больше всего дронов — восемь — перехватили над Курской областью. Еще четыре сбили над Брянской области, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.

В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить теракты по объектам России.

В ночь на 1 декабря над Россией уничтожили почти 30 беспилотников ВСУ.

Ранее мы писали, что в Брянской области в результате атаки беспилотника по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок.