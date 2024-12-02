Продукты для Нового года подорожали на 11,4% за год

Подсчитана стоимость продуктов для новогоднего стола.

Как выяснила Ассоциация крупнейших производителей "Руспродсоюз", в сумме гражданам понадобится как минимум 8,1 тыс. руб. Этого хватит на ингредиенты для традиционных салатов — "Селедка под шубой" и "Оливье", бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, мясо курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское, а также шоколадные конфеты.

Согласно данным за ноябрь, этот перечень за год подорожал на 11,4%. Наибольшее повышение цен произошло на силовочное масло (+31,3%), а, например, мясо птицы максимально подешевело в сравнении с другими ингредиентами — минус 7%, до 214,5 руб. за 1 кг.

Самыми дорогими наименованиями станут сырокопченая колбаса (1,2 тыс. руб./кг), рыба лососевых пород (1,2 тыс. руб./кг), шоколадные конфеты (900 руб.) и сыры (840 руб.).

Меньше всего затрат уйдет на овощи, горошек, куриные яйца и соки, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что крупнейшие производители молочной продукции по результатам переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами обновляют ценовую политику по социально значимым продуктам.