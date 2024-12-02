Резко ухудшен прогноз по инфляции и росту ВВП

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) скорректировали базовый вариант макроэкономического прогноза России на 2024–2027 гг.

В новой версии инфляция в годовом выражении в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%. Оценки по состоянию на октябрь равнялись 8,5%. Ожидания от 2025 год ухудшились до 5,85–6,15% (в октябре – 5–5,3%), в 2026 году инфляция может достигать 5% (4,6–5% в ноябрьском прогнозе против 4–4,3% в октябрьском), а в 2027 году снизится до уровня 4,25–4,6% на конец года.

Темпы роста ВВП в прогнозе замедлились: 3,5–3,6% против октябрьских ожиданий на уровне 3,7–3,8% в 2024 г., в 2025 году динамика составит 1,7–2% вместо ранее прогнозировавшихся 2–2,4%.

Ожидания от 2026 года охладились на несколько десятых процентного пункта до 1,8–2,1%. Прогнозы на 2027 год остались практически неизменными по сравнению с октябрьской версией: 2,1–2,5% против 2,2–2,5%.

Инвестиции в основной капитал также просядут. В 2025 году их рост снизится до 2–2,3% (4,2–4,5% в октябрьском прогнозе), в 2026 году – до 2,5–3% (3,5–4%), в 2027 году – до 3,1–3,5% (3,9–4,3%), сообщают "Ведомости".