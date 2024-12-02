Стартуют продажи билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре начнется 2 декабря, в 10:00 мск.

Как сообщает пресс-служба учреждения, показ балета состоится 17 декабря в 19:00. Стоимость "Молодежного" билета для граждан в возрасте от 14 до 22 лет составит 1 тыс. 250 руб., "Места низкой ценовой категории" и "60 плюс" – 5 тыс. руб. Минимальная стоимость билета в "полной категории" составит 5 тыс. руб.

В Большом театре для покупки электронного билета рекомендовали создать на сайте личный кабинет, в качестве логина пользователь должен указать адрес своей электронной почты.

Ранее генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев прокомментировал высокие цены на билеты.