Пушилин заявил об интенсивных боевых действиях в Торецке

Вооруженные силы Украины предпринимают активные действия по перебрасыванию резервов в город Дзержинск (украинское название - Торецк) в Донбассе.

Как сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин, украинские военные активно используют беспилотники и аппараты, которые сбрасывают взрывные устройства.

Глава региона также прокомментировал ситуацию на Часовоярской направлении и в самом городе Часовом Яре. Отмечается, что ВСУ укрепились на этой территории на огнеупорном комбинате. Подразделения российских войск продолжают "выбивать" украинских военных.

Ранее стало известно, что в Часовом Яре на стороне ВСУ воюют испанцы и португальцы.