Зеленский заявил, что был бы счастлив отправке западных войск на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что был бы счастлив отправке войск Запада на Украину.

"Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию. Я уже неоднократно отвечал, хотим ли мы. Да, конечно, мы будем счастливы [такой помощи]", – сказал глава государства.

По словам президента, есть опасения, что в случае если он поднимет этот вопрос на переговорах с Евросоюзом и США, то "сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку". Зеленский отметил, что он не может рисковать поддержкой западных партнеров, сообщает "Укринформ".

Ранее в МИД России заявили, что появление сил НАТО на Украине будет означать вступление альянса в войну против России.