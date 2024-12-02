США ожидают продолжения украинского конфликта после инаугурации Трампа

Администрация уходящего президента США Джо Байдена ожидает продолжения конфликта вокруг Украины после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом телеканалу ABC сообщил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я призвал украинскую команду взаимодействовать с новой командой [Трампа], а также вовлекать всех наших союзников и партнеров, потому что, опять же, 21 января конфликт на Украине просто так не закончится", – сказал он.

Чиновник отметил, что не может говорить о подходе команды Трампа к конфликту, но что он может сделать, так это "убедиться, что мы поставим Украину в наилучшее возможное положение, когда передадим эстафету".

Также Салливан указал, что американские власти не планируют возвращать Украине ядерное оружие. "Это не рассматривается", - подчеркнул он.