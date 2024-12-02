В Казахстане не намерены помогать России в обходе санкций

Казахстан не поддерживает санкции, но выступать в качестве страны для их обхода не собирается.

Об этом сообщил заместитель главы правительства республики Серик Жумангарин в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. По его словам, санкционное давление может нанести вред экономике Казахстана, которая не хочет работать в ущерб собственному производству.

"Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали – по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно", – заявил заместитель премьер-министра.

Ранее Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения.