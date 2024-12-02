В Верховной Раде заявили о росте риска потери территорий из-за перестановок в ВСУ

Перестановки в вооруженных силах Украины ведут к росту риска потери подконтрольных Киеву территорий.

Как сообщила в Telegram народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, риск потерять Донецкую область до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа вырос в разы. Парламентарий отметила, что вызов боевых командиров в Киев на небоевые должности провоцирует "управленческий вакуум" на фронте.

29 ноября украинский лидер Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Он сменил на этой должности Александра Павлюка. Также глава государства назначил Олега Апостола новым замглавкома ВСУ Александра Сырского, а командира 93-й бригады полковника Павла Палису – заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.