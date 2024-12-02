Стало известно о назначении генерала Мурадова заместителем главкома сухопутных войск

Генерал-полковник Рустам Мурадов назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми назначениями, и собеседника, близкого к Минобороны. Официально о назначении Мурадова не объявлялось.

Мурадов с августа 2022 года находится на должности командующего войсками Восточного военного округа. В июле 2022 года Минобороны называло Мурадова командующим группировки "Восток" в зоне проведения спецоперации.

В конце ноября Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск "Восток" и "Юг".