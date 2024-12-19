Замглавы Росалкогольтабакконтроля Афанасенко арестовали по делу о взятках

Заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко арестовали по обвинению в получении крупных взяток.

Как сообщается в суде, речь идет о двух эпизодах по ст. 290 УК РФ. Арест продлится 1 месяц и 30 суток.

Согласно версии следствия, взятки были получены Афанасенко и другими фигурантами дела за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство в виде решения административно-хозяйственных вопросов.