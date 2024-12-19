Путин считает, что уберёг Россию от падения в пропасть

Президент Владимир Путин во время пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, ответил, считает ли он, что, приняв власть от Бориса Ельцина, за годы правления сберег Россию.

"Да. Не просто уберёг. Мы отошли от края пропасти: дело шло к потере суверенитета", - сказал Путин.

Президент напомнил, что его предшественника на посту президента везде радушно принимали, а как только он высказался в защиту Югославии, Ельцина тут же начали преследовать и обзывать.

"Я сделал всё, чтобы Россия была самостоятельной, суверенной державой, принимающей решения в свою пользу", - сказал Путин.