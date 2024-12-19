Путин: Вопрос помощи семьям российских военнопленных не решен окончательно

В ходе Прямой линии президент России заявил, что еще только предстоит принять решение по мерам поддержки членам семей военнослужащих, которые в ходе спецоперации пропали без вести либо попали в плен. Дело в том, что пропавшие без вести военные не ведут боевые действия и, соответственно, ни они, ни их семьи не получают выплат. Кроме того, семьи зачастую остаются в неведении касаемо судьбы своего близкого, пропавшего на фронте. Он сказал, что Минобороны знает об этих проблемах и работает над ними.

"Когда человек с радаров исчезает, то здесь возникает вопрос поддержки семей. Во-первых, нужно ускорить или сократить сроки принятия окончательных решений. Потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет, он не участвует ни в наступательных, ни в оборонительных мероприятиях. Боевые там не получают", — подтвердил наличие проблемы президент.

Среди идей по решению этого вопроса Путин назвал создание специального пособия на детей. "Либо какое-то другое решение принять", — поделился мыслями Путин.