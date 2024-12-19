Путин: Работа на селе - индустрия, требующая профессионалов в разных областях

Президент Владимир Путин во время пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, высказался о кадровом дефиците на селе и как решить эту проблему. Вопрос это важный, считает Путин. Президент вспомнил, как в 1986 г. СССР купил 35 млн т зерновых, а в 2023 г. Россия поставила 66 млн т зерновых на экспорт.

"Мы – в тройке крупнейших экспортёров в мире", - сказал Путин.

Одна из важнейших проблем – социальные вопросы на селе, жильё, культура, образование. Есть программа социально-экономического развития села. Главное же – повышение благосостояния жителей села, и кадровое обеспечение – важная тема.

"Работа на селе становится всё более интересной, это – индустрия, требующая профессионалов в разных областях – биологии, генетики. Это интересно, и надо, чтобы говорили об этом постоянно, создавая условия для прихода работников в этот сектор экономики. Государство всё будет делать для этого", - сказал Путин.

Нужен и целевой набор при обучении, считает президент.