Путин пообещал подумать над предложением Собчак

Владимир Путин пообещал подумать над предложением Ксении Собчак о создании "единого окна" для помощи россиянам, пострадавшим от вооруженных сил Украины.

Сегодня во время подведения итогов 2024 года Собчак рассказала Путину о действующем проекте помощи жителям, пострадавшим от действий ВСУ в Курской области. Журналистка предложила создать так называемое "единое окно" – совместить общественные гражданские инициативы в этой сфере с государственными.

Президент России пообещал подумать над этой идеей.

"Я подумаю, как это сделать, и попрошу наши ведомства – Минобороны, и с губернатором поговорю – как объединить усилия. "Единое окно" или какой-то другой инструмент координации усилий", - ответил Путин и поблагодарил Собчак за ее предложение.