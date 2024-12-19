Путин: Лимитов по выдаче семейной ипотеки не должно быть

Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос молодой семьи из Краснодара, которой банки не одобряют семейную ипотеку.

"Это безобразие!" — сказал президент.

Он отметил, что никаких лимитов быть не должно, и пообещал, что их и не будет. Банки сами по себе не могут отказывать в ипотеке, так как деньги для выдачи этой ипотеки возмещает банкам государство.

"Для банков это только в удовольствие должно быть. Получать 6% от тех, кто использует кредит в семейной ипотеке. А разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство. Должно возмещать. И здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно. Это разница в банках оседает, между прочим. Для них это доход немаленький. Поэтому если они отказывают, то это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк. Обещаю вам, обязательно проверю. Но мы договорились о том, что никаких лимитов не будет", — заявил Путин.

Между тем, еще 5 декабря Путин призывал Минфин информировать общество о наличии лимитов "семейной ипотеки" и о том, на какой период года их хватит.

"Ну давайте прямо людям скажем... Кто хочет, поспешите, лимит закончится в середине года или к ноябрю-декабрю", — пояснил он.