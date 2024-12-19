Путин о трудовых мигрантах: "Чувствительный и острый вопрос"

Сегодня во время подведения итогов 2024 года Владимира Путина спросили о ситуации с мигрантами.

Президент РФ отметил, что это действительно "чувствительный и острый вопрос", а для Европы – еще более острый. Но выход есть. Первое – чтобы сократить количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Сосредоточиться на высокотехнологичных сферах деятельности.

"Второе – нужно с нашими партнерами из других стран работать над тем, чтобы людей к этому готовить. Развивать сеть русских школ, изучение русского языка, наших законов. И ужесточать требования к тем, кто находится на нашей территории", - рассказал Владимир Путин.

Он добавил, что должно быть два компонента – экономический и правоохранительный. При этом создания в России отдельного ведомства по вопросам миграции пока не планируется. Все будет решаться в рамках МВД.

"Много вопросов. Правительство должно уделить этому больше внимания", - заключил президент.