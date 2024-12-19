В Ялуторовске машинист башенного крана случайно "столкнул" работника с пятого этажа

Ялуторовский районный суд признал виновным машиниста автомобильного крана Илью Шевелева в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

1 ноября прошлого года Шевелев занимался погрузочно-разгрузочными работами по подъему металлической арматуры на пятый этаж строящегося многоквартирного жилого дома. Груз принимал рабочий у края плиты перекрытия пятого этажа секции №3. Он вынуждено отцепил поднятый машинистом автомобильного крана Шевелевым груз.

Шевелев начал отводить грузоподъемный механизм крана в сторону, не убедившись в безопасности своего маневра и не обращая внимания на жесты регулировщиков. В результате он зацепил капюшон верхней одежды работника, не привязанного страховкой. Тот оказался в подвешенном состоянии и сорвался с высоты пятого этажа на землю. От травм последний скончался в больнице.

Подсудимый вину полностью признал, уголовное дело по его ходатайству рассмотрено в особом порядке. По итогам рассмотрения дела суд назначил Илье Шевелеву наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год шесть месяцев, условно, с испытательным сроком на год.