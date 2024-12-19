Путин: Пенсию можно оформить через показания свидетелей о стаже

Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, ответил на видеообращение пенсионера из Красного Лимана, который живёт в Донецке у дочери и не может добиться перерасчёта пенсии. Он попросил президента помочь.

"Да, это житейские проблемы, они важны для людей, надо подтверждать стаж", - сказал Путин.

Президент уточнил, что совсем недавно принят закон, что весь стаж, полученный ранее, засчитывается при оформлении пенсии. Основания для решения вопроса есть.

"Даже если нет документов, стаж засчитывают через свидетельские показания и решения межведомственных комиссий", - сказал Путин, попросив власти решать такие вопросы без волокиты.

Президент вспомнил о главе ДНР Денисе Пушилине, который собрался ехать в Африку, и предложил своему коллеге обратить внимание на обратившегося к нему пенсионера.