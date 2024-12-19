19 Декабря 2024
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Экономика
Фото: скриншот с трансляции &quot;Прямой линии с Владимиром Путиным&quot;

Путин призвал офисы крупных компаний переезжать в регионы

Владимиру Путину на "прямой линии" задали вопрос о переезде в Красноярск головного офиса компании "Росгидро" и о возможности продолжить практику переезда в регионы других компаний, причем не только государственных, но и бизнес-структур.

"Я считаю, что это очень правильно, и некоторые, может быть, даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это всё-таки подталкивает это развитие. Вот мы пытаемся сосредоточить всю судебную власть Петербурга. В некоторых странах всё это происходит. Во-первых, это отстёгивает отдельную ветвь судебной власти от президентского офиса, от правительственного, делает её даже географически более самостоятельной и передаёт функции столичного города, в данном случае Петербурга, ну и другие центры", - ответил глава государства.

Он добавил, что подобная релокация крупных офисов является толчком к развитию регионов, но процесс этот сложный - не все хотят переезжать из Москвы.

"Будем обязательно работать и над тем, чтобы и крупные компании, и некоторые другие органы власти управления перемещались в другие регионы
России. Территория огромная, самая большая территория в мире, И, конечно, по стране нужно распределять крупные производственные центры, компании и органы управления, но есть всему предел. Потому что всё-таки, скажем, президент, правительство где-то должны быть рядом, очень тесные взаимодействия. Но, тем не менее, идти по этому пути нужно, будем стараться", — отметил Путин.

Теги: переезд, офисы, регионы


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