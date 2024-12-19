На Урале владелец коровы заплатит компенсацию за нападение животного на 7-летнюю девочку

Житель села Таборы в Свердловской области заплатит компенсацию морального вреда семье 7-летней девочки, на которую напала его корова. Ребенок получил не только физические травмы, но и заработал страх, из-за которого стал просыпаться по ночам и звать маму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент произошел во время игры в прятки недалеко от дома пострадавшей. Когда та пряталась, к ней со спины подошла корова, из-за чего девочка испугалась и побежала в сторону своего дома. Корова нагнала ребенка и стала бодать в область живота и ног, из-за чего несовершеннолетняя упала. Ее нога застряла в рогах животного, которое продолжало волочить девочку по земле, пока к ней на помощь не прибежали родители.

Девочку доставили в "Тавдинскую центральную районную больницу", где диагностировали ушибленную рану средней трети правого бедра, ушиб передней брюшной стенки, множественные ушибы и гематомы верхних и нижних конечностей. Уже от фельдшера отделения скорой медицинской помощи об инциденте узнали и правоохранительные органы.

Во время опроса в прокуратуре родители девочки рассказали, что у дочери появился страх и после выписки из больницы она стала просыпаться ночью и звать маму, а также длительное время хромала.

"В соответствии с положениями гражданского законодательства к животному применяются общие нормы об имуществе, и собственник имущества обязан содержать его таким образом, чтобы животное не причинило вред иным лицам. В противном случае, на владельца может быть возложена обязанность возместить причиненный вред", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что прокурор обратился в суд с иском о взыскании с хозяина коровы в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. По решению суда, сумма составила 40 тыс. рублей.