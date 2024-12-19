19 Декабря 2024
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Фото: скриншот с трансляции &quot;Прямой линии с Владимиром Путиным&quot;

Путин рассказал о планах по освобождению и восстановлению Курской области

На "прямую линию" Владимира Путина дозвонилась жительница Курской области, которая спросила, когда освободят регион от ВСУ и как будут ли восстанавливать малые сёла, которые пострадали в ходе боевых действий.

Путин заявил, что не может назвать конкретную дату, когда Вооруженные силы Украины будут оттеснены из российского региона.

"Мы точно совершенно их выбьем. Абсолютно точно. По-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого… Я знаю, есть же планы. Планы есть. Они мне докладываются на регулярной основе. Но просто вот сказать, вот к такому числу, ну так не делается, потому что… И ребята же меня слышат. День, два… Вот я назову такую дату и они пойдут там, чтобы во что бы то ни стало, вот к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать", — отметил президент

Он подчеркнул, что в регионе будут активно восстанавливать дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру и объекты социального назначения, а также выдавать сертификаты на восстановление жилья и помогать с переездом в другие регионы.

"Уже сейчас выделено на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 миллиардов рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники, будет встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам", — сказал Путин.

Также Путин узнал от ведущего, что бойцы ВС РФ в Курской области получают выплаты не как участники СВО, а как участники "контртеррористической операции".

"Для меня это неожиданная информация. Честно говоря, мне этого в голову не приходило, жалко, что военное ведомство не обратило на это внимания... Все поправим. Пересчитаем задним числом", — заверил президент.

Теги: Восстановление, бои, сертификаты


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