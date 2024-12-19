Екатеринбуржцам все же позволят бесплатно кататься на Площади 1905 года

Жители Екатеринбурга все же смогут бесплатно выйти на лед на главном катке города. Возможность посетить каток на Площади 1905 года, не потеряв при этом в деньгах, будет только в будние дни и определенные часы.

Как рассказал начальник управления культуры Илья Марков, бесплатный вход будет доступен в 09.00, в 11.30 и 14.00 с понедельника по пятницу. При этом посетителям необходимо иметь собственные коньки. Как передает его слова "КП-Екатеринбург", организаторы также предусмотрели детские и льготные абонементы.

Помимо этого, для детей до 6 лет каток будет абсолютно бесплатным. Правда, вход на него разрешен только в сопровождении взрослого, который должен будет приобрести билет. Но есть и лазейка - с ребенком можно отправить родственника старше 75 лет, так как для них вход также будет бесплатным.

На данный момент на официальном сайте катка на Площади продаются билеты на мероприятия с 21 декабря по 1 января. Отдать за них придется от 200 до 600 рублей, за исключением новогодней ночи, когда цены вырастут до 3 тыс. и 6 тыс. рублей.