В России могут создать Институт изучения традиционных ценностей

В России необходимо создать Институт изучения традиционных ценностей, который бы проводил соответствующие исследования и помогал законодателям вырабатывать решения. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Она отметила, что можно много говорить про традиционные ценности, но это мало что даст. Нужны четкие и точные меры, которые позволят сохранить основу страны и задать будущее направление. Уже был разговор с РАН и МГУ, и там эту идею поддержали, сообщила Кузнецова.

По всем опросам, россияне поддерживают традиционные ценности. Среди них называют семью, которая обычно стоит на первом месте, патриотизм, национальную культуру и др. Однако параллельно большинство поддерживают безусловное право на разводы и аборты. По разводам и абортам Россия занимает одно из первых мест в мире. По данным Кузнецовой, Россия на третьем месте в мире по числу разводов после Казахстана и Мальдив. Более 70% браков распадаются. Также россияне, особенно молодые, все более лояльно относятся к сожительству, что противоречит ценности семьи.