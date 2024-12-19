Якушев привел детали закона об освобождении врачей от статьи УК

В Совете Федерации привели детали законопроекта об освобождении врачей от ответственности по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Высказался первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев.

По его словам, "декриминализация" статьи 238 Уголовного кодекса России не означает полного освобождения врачей от уголовной ответственности. Медики по-прежнему будут отвечать перед законом в том числе за халатность, пишет ТАСС.

О новации высказался также бывший директор департамента здравоохранения Югры, а ныне – главврач ОКБ Салехарда Алексей Добровольский. По его мнению, изменения УК, "медицинская декриминализация" статьи 238-й, формирует чёткий запрос на изменение внутриврачебной корпоративной оценки качества оказания медицинской помощи.

"Такой профессиональной оценки его сообществами хирургов, гинекологов, педиатров, которая будет понятна пациентам, их родственникам, будет принята пациентами и родственниками пациентов и (стремления к идеалу не запрещены!) поддержана юристами. И это – новый вызов врачебному сообществу. Как произвести такую справедливую оценку, понятную и принимаемую пациентом?" - написал Добровольский в своём telegram-канале.