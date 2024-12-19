FlyOne возобновляет полеты из Екатеринбурга в Ереван

Авиакомпания FlyOne возвращает в свою летную программу маршрут "Екатеринбург – Ереван" с весны 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Кольцово".

Первый полет запланирован на апрель 2025 года и будет осуществляться на лайнере Airbus A320. Продажа билетов уже открыта - их можно приобрести как на сайте FlyOne, так и через агрегаторы.

Авиаперевозчик обещает пассажирам удобные стыковки в столице Армении по многим интересным направлениям. Одним из них является маршрут "Екатеринбург – Ереван – Ларнака".