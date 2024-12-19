19 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Shot: В России началась эпидемия "легкого ковида"

Россияне массово жалуются на эпидемию "легкого ковида", пишет Shot.

По информации телеграм-канала, о первых случаях заболевания стало известно в середине ноября. С тех пор количество жалоб продолжает расти. Пациенты говорят, что заболевание похоже на ковид, только "усеченный", — он словно атакует вполсилы.

Симптомы заболевания у всех одинаковые: сильнейшая ломота тела, головная боль, вялость. При этом температура у заболевших держится сравнительно небольшая — около 37,5 градуса. Других симптомов, характерных для ОРВИ, не наблюдается: ни насморка, ни боли в горле.

Экспресс-тесты не сразу выявляют "легкий ковид", вторая полоска может появиться только спустя час. Многие заболевшие сообщают, что врачи диагностируют им обычную простуду.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в начале осени. По ее словам, в настоящее время особых рисков для россиян не отмечается. Попова подчеркнула, что коронавирус стал сезонным заболеванием.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. Кроме того, ведется отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида.

Теги: легкий ковид, россияне, коронавирус


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