19 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Получить инсулин и проверить законность свалки. Депутат Вихарев рассказал, что тревожит жителей Среднего Урала

Депутат, глава фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев рассказал об очередном общественном приеме в штабе партии. Среди обращений как бытовые запросы, так и желание помочь солдатам на СВО.

Первой о помощи попросила жительница дома на улице Баумана, 1, недовольная работой новой управляющей компании. По ее словам, как только в доме убрали вахту и отключили домофон, помещение превратилось в проходной двор для алкашей и бомжей. Депутат пообещал разобраться в ситуации и навести порядок.

Еще одна история касается бюрократии в сфере Минздрава. Екатерина пришла на прием с рассказом о своей бабушке, которая после переезда из Москвы в Екатеринбург перестала получать жизненно важный инсулин. Куда бы девушка не обращалась - все бесполезно.

"С документами у них все в порядке: полис, прописка, инвалидность есть. В вопросе разберусь, напишем запрос в Минздрав", - пообещал Вихарев.

Две жительницы Орджоникидзевского района обратились к депутату, рассказав о желании плести маскировочные сети для бойцов СВО и привлекать к этому молодежь.

"Просят помочь с финансированием на первых порах. Горожанок поддержу, дам стартовый капитал на закупку материалов. Дело хорошее, военным такая помощь полезна, а школьникам - патриотическое воспитание", - отметил Алексей Вихарев.

Обращаются к депутату и как к председтелю свердловского отделения Российского экологического общества. Деля Камиловна обнаружила карьер с мусором в Горном Щите и попросила проверить законность свалки. Алексей Вихарев заявил, что уже разбирается в вопросе с экологами РЭО. В случае, если свалка несанкционированная, будет вестись работа по ее закрытию.

"Также активистка попросила наградить грамотой депутата гордумы Екатеринбурга Сергея Павленко. Горожанка очень довольна его работой в Горном Щите. Обязательно похвалим!" - отметил депутат.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, ЕР, прием


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