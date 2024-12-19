19 Декабря 2024
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Фото: Артур Байбулатов

Югра принимает "Музыкальную мастерскую Юрия Розума"

"Музыкальная мастерская Юрия Розума" завершает сезон-2024. Эстафету приняла Югра: мастер-классы и концерт уже прошли в Ханты-Мансийске, а 23 декабря они впервые состоятся в поселке Салым.

"Музыкальная мастерская" входит в систему культурно-образовательных проектов программы "Родные города", которую реализует в регионах своей деятельности "Газпром нефть". Как сообщили Накануне.RU в компании, в 2024 году проект охватил свыше тысячи учеников и преподавателей музыкальных школ Ямала, Югры, Омской и Оренбургской областей, а также Москвы.

"Мы ездим по небольшим городам и селам, в том числе отдаленным. Живущие там дети точно так же, как и жители мегаполисов, заслуживают интересных мастер-классов и больших фестивалей. Но вот возможностей у них гораздо меньше, хотя они так же любят творчество и музыку, мечтают о большой сцене и ежедневно работают над своей техникой. И соблюдать этот баланс для нас, экспертов проекта, особенно отрадно", – рассказал профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист России Юрий Розум.

В Югре "Музыкальная мастерская" проходит при поддержке окружного правительства. Губернатор региона Руслан Кухарук подчеркнул, что участие в этом проекте вдохновляет начинающих музыкантов, укрепляет их веру в себя.

"Создание эффективной системы выявления и поддержки талантов наших детей – одна из национальных целей, определенных президентом России, и приоритет для правительства Югры. Мы стремимся создать равные условия для реализации творческого потенциала детей и молодежи", – подчеркнул глава округа.

В 2024 году в рамках "Мастерской" впервые состоялась педагогическая конференция. Она прошла на Ямале и собрала 130 преподавателей музыки из семи регионов страны. Вторую конференцию планируется провести в 2025 году в Ханты-Мансийске.

"Работа с педагогами – ключевой элемент нашей системы культурно-образовательных проектов. Именно они ежедневно работают с детьми, и мы помогаем им, собирая и передавая лучшие методики преподавания. Мы благодарим правительство Югры за поддержку, это значит, что наши проекты действительно приносят пользу региону», – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Теги: Музыкальная мастерская Юрия Розума, родные города


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