В России может вернуться туристический кешбэк для семей

В России предлагают вернуть туристический кешбэк для семей с детьми, а также при оплате детского отдыха.

Соответствующая инициатива в адрес кабмина РФ содержится в рекомендациях комитета Совета Федерации по регламенту по итогам круглого стола, посвященному выполнению поручений главы государства по развитию внутреннего туризма.

В документе сказано, что до 2030 года туристический поток внутри страны должен удвоиться и составить140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП РФ также должен вырасти в два раза — до 5%. Соответствующие задачи были ранее поставлены в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемого по инициативе президента.

Во всех национальных парках страны через пять лет должна быть создана инфраструктура экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры.

Сенаторы указали, что существуют ряд вопросов, которые заслуживают повышенного внимания для развития отрасли. Среди них - дефицит мест размещения туристов и инфраструктуры, повышение доступности отдыха, в том числе для семей с детьми, сообщают "Известия".

Напомним, депутаты Госдумы хотят ввести "туристический кешбэк" на путевки для детей. Речь идет о компенсации 20% стоимости.