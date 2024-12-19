ФТС отменила пошлину на мебельную фурнитуру Китая

Федеральная таможенная служба России отменила пошлину на мебельную фурнитуру из Китая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФТС в Telegram. Ранее пошлина была повышена с нуля до 55%. В конце ноября Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России заявила, что с осени Владивостокская таможня, через которую ввозится около 90% китайской мебельной фурнитуры, начала проводить переквалификацию этого товара, изменяя его код и применяя новые пошлины. Так, таможенники начали относить технологическую мебельную фурнитуру, содержащую круглые или вращающиеся элементы, к категории подшипников. На этом фоне пошлина выросла с нуля до 55,65%. Это могло привести к росту стоимости мебели примерно на 15%.

Как заявил гендиректор крупнейшего импортера фурнитуры ООО "БОЯРД" Вадим Вильданов, в соответствии с исковым сроком давности, любой компании-импортеру может быть предъявлено требование таможенного органа об уплате пошлины за предыдущие три года. Данное обременение может привести к банкротству и уходу с рынка многих компаний, специализирующихся на поставках мебельной фурнитуры, сообщает Forbes.