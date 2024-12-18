В Тюмени подростка обвиняют в подготовке теракта

Ленинский районный суд Тюмени отправил в СИЗО 14-летнего подростка, который вместе с приятелем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в конце ноября восьмиклассник предложил своему другу семикласснику поджечь релейный шкаф. Задание мальчику дал неизвестный в мессенджере. Семиклассник согласился помочь.

Школьники купили "Уайт спирит", взяли железный лом и 30 ноября отправились к релейному шкафу на 2145-м км станции Войновка в Ленинском районе г. Тюмени. По пути к месту мальчики увидели незнакомца, испугались, что их заметят, и убежали.



По решению суда подросток будет находиться в СИЗО до 14 января 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу