500 екатеринбуржцев смогут попасть на выступление Авербуха на площади 1905 года бесплатно

Жители Екатеринбурга смогут бесплатно попасть на выступление известного фигуриста Ильи Авербуха на главном катке этого сезона. Торжественное открытие с шоу-программой на Площади 1905 года запланировано на 21 декабря, но перед этим организаторы разыграют среди горожан 500 билетов.

"Ваш шанс попасть на первое шоу на первом Катке на площади в Екатеринбурге - выиграть заветный билет", - говорится в сообщении официального Telegram-канала катка.

Чтобы выиграть необходимо подписаться на канал в Telegram и написать в комментарии к посту "До встречи на Катке". Организаторы предупреждают, что учитывается только один комментарий и количество не увеличит шансы на победу.

Победители будут объявлены 20 декабря.

Илья Авербух проведет на льду мастер-класс, в котором можно поучаствовать, зарегистрировавшись на сайте WinterFest. Протестировать лед в первый день работы катка также можно, но для этого необходимо приобрести билеты, которые уже скоро поступят в продажу.

Напомним, что жители Екатеринбурга также могут отметить на катке новогоднюю ночь. Правда, за это придется выложить 6 тыс. рублей. После возмущения жителей, организаторы добавили еще один тариф в 3 тыс. рублей для детей от 7 до 14 лет. Подробнее об этом мы писали ранее.