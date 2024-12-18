Бастрыкин вмешался в ситуацию с избиением ребенка в детском саду Радужного

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства доложить о насилии со стороны воспитателя детского сада в Радужном по отношению к ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

К Бастрыкину обратилась женщина, которая заявила, что не согласна с результатами проверки в отношении воспитателя, поднявшей руку на ее четырехлетнюю дочь. Сообщается, что женщина неоднократно применяла физическую силу к девочке и оказывала на нее психологическое давление.

Это повлекло ухудшение психического состояния ребенка и необходимость прохождения лечения в психоневрологической больнице. До настоящего времени фигурантка к ответственности не привлечена.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.