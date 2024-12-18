Экс-депутата Югорска Антона Пантина отправили под домашний арест

Экс-депутата Югорска Антона Пантина отправили под домашний арест, сообщает NEFT со ссылкой на его адвоката Оксану Рудик. Она сообщила, что вместе с гособвинителем также ходатайствовала о домашнем аресте экс-парламентария.

По словам инсайдера издания, ранее было вынесено решение об аресте экс-парламентария. Однако из-за того, что его местонахождение установили, арест отменили. А затем по ходатайству обвинения назначили домашний арест и запрет на определенные действия. Розыск с Пантина сняли.

Напомним, также суд запретил Антону Пантину пользоваться интернетом и публиковать посты в своих соцсетях.