Глава Минздрава: В России остановился процесс снижения употребления алкоголя

В России приостановился процесс снижения потребления алкоголя, отмечавшийся в последние несколько лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в 2019 году на душу населения приходилось девять литров чистого этанола, в 2023 году это количество составило 8,49 литра. "Но сейчас пока мы видим, что этот процесс снижения приостановился", - цитирует "Интерфакс" Мурашко.

Министр отметил, что необходимо объяснять людям, что безопасных доз алкоголя не бывает. Также нужно проводить другие меры по снижению его употребления в стране.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал идею о запрете скидок на алкоголь.

По словам экспертов, Россия проводит одну из самых серьезных антиалкогольных кампаний в мире, что уже признала Всемирная организация здравоохранения. Как заявляли в Минфине РФ, правительство проводит планомерную политику по снижению количества потребления алкоголя в стране, она направлена на укрепление общественного здоровья.