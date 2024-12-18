В Екатеринбурге снесут около 60 незаконных построек на берегах Волчихинского водохранилища

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился снести около 60 незаконных построек на берегах и острове Вторая база Волчихинского водохранилища. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, строения представляют собой рыбацкие домики и прочие постройки, возведенные самовольно. Владельцы не имеют на них документов. При этом незаконные постройки находятся в зоне санитарной охраны одного из важных источников питьевой воды для жителей города.

До 31 марта 2025 года подрядная организация выполнит работы по сносу всех объектов. С их перечнем можно ознакомиться в постановлении, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга.