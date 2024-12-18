Организаторы "Катка на площади" в Екатеринбурге снизили билеты для детей до 3000 рублей

Организаторы катка на главной площади Екатеринбурга, вероятно, прислушались к возмущениям местных жителей относительно стоимости билетов на новогоднюю ночь и снизили цену, но только для детей. На официальном сайте катка вместе с билетами за 6 тыс. рублей накануне появились и за 3 тыс. Вот только по последним будут пускать исключительно детей с 7 до 14 лет. Вход для детей до 6 лет включительно - бесплатный.

За такую, как говорится на сайте "приятную цену" предлагается провести на катке всего три часа - с 23.00 до 02.00. На данный момент в наличии 283 взрослых и 283 детских билета.

"Ночь точно будет уникальной: в вашем распоряжении три тысячи квадратных метров кристального льда, пара удобных коньков и целых три часа катания, большой теплый павильон, фудкорт, фотогеничные локации, тысячи праздничных огней на заснеженных елках. Каждому гостю - вкусный подарок и возможность максимально необычно отметить Новый год", - говорится в программе.

Организаторы напоминают, что после новогоднего послания президента на большом экране, развлекать гостей будут не только Дед Мороз и Снегурочка, но и дуэт Флоры Бичахчян и Макса Юдина с бэндом. Они являются участниками шоу "Голос", шоу "Ну-ка, все вместе", шоу "Песни на ТНТ", хедлайнерами и победителями джазовых фестивалей.

Выступление запланировано с 00.05 до 00.35 и с 00.50 до 01.20. Обошлось оно городу в 495 тыс. рублей. Стоит напомнить, что в документах на сайте Госзакупок указывалось, что артисты будут выступать только если температура воздуха не опустится ниже отметки в минус 20 градусов Цельсия.