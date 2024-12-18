В Тюмени стартовал VI региональный форум-выставка #возМОЖНОсти

В Тюмени стартовал VI региональный форум-выставка #возМОЖНОсти, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В мероприятии участвует губернатор Тюменской области Александр Моор. Он обратился к участникам VI регионального форума-выставки.

"Все, кто участвуют в работе форума, своим личным примером доказывают, что, несмотря на объективные сложности, можно жить яркой интересной жизнью. Уважаемые друзья! Вы добиваетесь отличных результатов в учебе, творчестве, труде. Занимаетесь физической культурой и спортом. Принимаете самое активное участие в общественных делах и культурной жизни нашего региона. Это вызывает уважение", - говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что для создания комфортной среды для людей с инвалидностью в Тюменской области реализуются государственные программы, инновационные проекты, устанавливаются дополнительные меры соцподдержки.

В рамках форума все желающие могут посетить: творческие и развивающие мастер-классы, спортивные адаптивные площадки, ярмарочные павильоны.

Добавим также, что в рамках форума-выставки #возМОЖНОсти в Тюмени состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между прокуратурой Тюменской области и Тюменской областной региональной организации Всероссийского общества инвалидов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали прокурор Тюменской области Александр Попов и председатель ВОИ Тюменской области Евгений Кравченко.