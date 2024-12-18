Катка "Арена Парк" в Екатеринбурге в этом сезоне не будет

Этой зимой полюбившегося многим екатеринбуржцам катка "Арена Парк" не будет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале спортивной площадки.

"Дорогие друзья, нам ежедневно поступают звонки с вопросами о катке. К сожалению, каток "Арена Парк" в этом сезоне не откроется", - говорится в сообщении.

Причиной стали планируемые работы на участке - там, где традиционно располагался каток, в скором времени появится парк.

Напомним, что этой зимой жители Екатеринбурга впервые могут покататься на коньках на главной площади города. Каток на площади 1905 года будет открыт до конца февраля. А недавно стало известно, каких музыкантов пригласили для выступления "на льду".