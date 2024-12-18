Уральцу грозит до 12 лет за смертельное ДТП с 8-летним школьником

Завершилось расследование уголовного дела о ДТП в Ачитском районе, в результате которого погиб 8-летний мальчик. Трагедия произошла еще в сентябре, после чего водитель скрылся с места аварии.

Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, вечером 1 сентября обвиняемый, будучи пьяным и двигаясь на "УАЗ-31514" по одному из сел Ачитского района, наехал на школьника. После этого водитель сразу скрылся с места ДТП, а ребенка с полученной травмой головы доставили в больницу, где он 3 сентября скончался от полученных повреждений.

Водителя нашли - им оказался житель того же района. В отношении него было возбуждено и расследовалось уголовное дело по п.п. "а,б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Накануне, как сообщают в СКР, расследование было завершено.

"Следствием СК России по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.