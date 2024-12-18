Пятая часть россиян конфликтует с коллегами

Каждый пятый работающий россиянин конфликтовал с коллегами, каждый шестой — с руководством.

Согласно опросу SuperJob, в основном инициаторами конфликта участники исследования называли своих оппонентов, по 3% опрошенных рассказали, что сами начали разборки с коллегами или руководством. Мужчины конфликтуют чаще женщин, а работники от 35 до 45 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. О рабочих конфликтах с подчиненными рассказал один из десяти руководителей.

Рабочие конфликты чаще разрешаются без привлечения третьих лиц. В условиях неразрешенного конфликта продолжает работать каждый четвертый из тех, кто поссорился с сослуживцами, и 38% поссорившихся с начальством. Для решения рабочих споров привлечение специально обученных людей — медиаторов — практикуют 4% компаний.

Отвечая на вопрос о том, следует ли увольняться в случае серьезного конфликта с руководителем, 36% экономически активных россиян сообщили, что да, 30% — нет, каждый третий затруднился с ответом.

По факту за последний год сменил работу каждый четвертый инициатор конфликтов с коллегами и 15% объектов нападок со стороны сослуживцев, сообщат "Коммерсант".