Власти Екатеринбурга не будут взымать с УК плату за вывоз снега со дворов на полигоны

С управляющих компаний в Екатеринбурге не будут взымать плату за вывоз снега с дворовых территорий на снежные полигоны. Об этом в ходе "прямой линии" заявил глава города Алексей Орлов.

По его словам, соответствующая услуга является частью содержания территории и оплачивается жителями домов. В связи с этим, последние имеют полное право требовать от своих УК очищать дворы от снега, а управляющие компании не могут их игнорировать и оправдываться нехваткой средств.

"В прошлом году мы предоставили возможность вывозить снег на снежные полигоны бесплатно, и управляющие компании за это не платили. Эту практику мы будем продолжать и в этом году. Управляющая компания за это не платит - это деньги жильцов. Это должны жители знать, этим правом пользоваться, и у большинства в квитанциях за оплату есть как раз строчка о содержании территории. Поэтому необходимо требовать от управляющей компании чистоты во дворе, чтобы снег убирался и вывозился. А мы будем принимать на наших полигонах этот снег уже на безвозмездной основе", - отметил Алексей Орлов.